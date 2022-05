“Si me vuelves a desmentir…”: Raquel Argandoña amenazó a Eliseo Salazar con revelar vínculo con la dictadura

Raquel Argandoña fue una de las invitadas del primer capítulo de la cuarta temporada de Podemos Hablar de Chilevisión, donde compartió con Fernando Solabarrieta, Roberto Cox, Jorge Valdivia y Japi Jane.

El animador del programa, Jean Philippe-Cretton, invitó a pasar al frente a quienes se han sentido amenazadas o amenazadas por un arma. Dentro de las celebridades que entregaron su testimonio estuvo Argandoña, quien aprovechó el momento para lanzar una dura advertencia en contra su ex marido Eliseo Salazar.

“Lo voy a contar porque Eliseo Salazar me desmintió en un programa de este canal, La Divina Comida“, comenzó diciendo la ex animadora de televisión, quien luego relató los hechos que habrían ocurrido mientras estaban casados.

“Él me engañó con una promotora, con quien estaba en el hotel Sheraton. Yo me doy cuenta y vuelvo a la casa, le armo la maleta y yo cometí un sólo error, porque le avisé primero a Eliseo antes del taxi”, agregó.

La comunicadora contó que llamó al hotel y pidió hablar con su entonces esposo. Luego de que le dijeran que no estaba, ella señaló que sí, que estaba en la piscina. “Eliseo va al teléfono y le dije ‘ah, ¿así que me estabas engañando con la promotora? Bueno, te quiero decir que el taxi va en este momento con tu ropa a la casa de la promotora’. Vivía en Plaza Egaña”, señaló.

Tras esto, llamó a un taxi para que fuera a buscar las pertenecienticas de su ex pareja, pero Eliseo llegó primero al domicilio, por lo cual Raquel se encerró en su habitación con llave. “Había una ventana grande y él me decía ‘abre la puerta del dormitorio’, entonces él saca una pistola -que era una pistola metralleta- y dispara al aire, y en eso que dispara (suena el teléfono) ‘Radiotaxi a la puerta’, me dice”, relató.

Según relató, debido a esta situación, el taxista llamó a Carabineros tras escuchar los disparos. Posteriormente, los funcionarios policiales llegaron al domicilio para constatar los hechos. Sin embargo, Argandoña prefirió no interponer una denuncia en contra de Salazar, pero terminó definitivamente su relación. “Una infidelidad no la perdono”, apuntó.

Advertencia a Eliseo Salazar

Finalmente, la madre de Kel y Nano Calderón aprovechó las cámaras para enviar un mensaje directo a su ex piloto. “Yo solamente te quiero decir Eliseo una cosa, si tú me vuelves a desmentir yo voy a decir quién te regaló esa pistola metralleta”.

“El nombre o el seudónimo empieza con M y el apellido es con C y murió. Ha sido bien comentada la persona. Así que me vuelves a desmentir y yo voy a decir quién te la regaló”, enfatizó, sin entregar el nombre exacto.

Tras ser consultada por Cretton si era una persona vinculada a la dictadura, Raquel cerró con un “absolutamente sí”.

Cabe mencionar que durante un capítulo de La Divina Comida, emitido en septiembre de 2019, Eliseo Salazar negó la versión de su ex esposa. “En el matinal se dedicaba a hablar frecuentemente sobre una historia, que es una fake news completa. Comentó que cuando nos habíamos peleado, yo la había agarrado a balazos, ¡cómo se te puede ocurrir eso! Y esa historia volvía a aparecer y aparecer, entonces llegó un momento que dije ‘suficiente'”, sostuvo en ese entonces.

