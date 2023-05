De clásicos latinos a un ídolo coreano: Conoce la nutrida y diversa agenda de conciertos de mayo en Chile

Grandes artistas internacional se han presentado durante este año en Chile y todavía queda una larga lista de conciertos y festivales que esperan concretarse próximamente.

Durante el mes de mayo, el Movistar Arena ya recibió el talento de la cantante estadounidense Alicia Keys, quien generó una especial conexión con el público e invitó al escenario a la rapera chilena Ana Tijoux.

La compositora nacional cantó algunas rimas de su icónico tema 1977 en medio de Girl On Fire, una de las canciones más populares de Keys.

Sin embargo, la intérprete de If I Ain’t Got You no es la única estrella de la música que pisará suelo nacional en los próximos días. Cristián Castro, Pimpinela, The Mars Volta y el ídolo coreano Jackson Wang también tienen fechas programas en Santiago.

Revisa acá 15 conciertos destacados para mayo:

Pimpinela

Fecha: 13 de mayo

Lugar: Movistar Arena

Venta de entradas por Puntoticket

Cristian Castro

Fecha: 20 de mayo

Lugar: Movistar Arena

Venta de entradas por Puntoticket

Jackson Wang

Fecha: 22 de mayo

Lugar: Movistar Arena

Venta de entradas por Puntoticket (Agotadas)

Niña Tormenta + Juana Aguirre

Fecha: 22 de mayo

Lugar: Espacio del Ángel

Venta de entradas por Portaldisc

The Mars Volta

Fecha: 31 de mayo

Lugar: Movistar Arena

Venta de entradas por Puntoticket

Illapu

Fecha: 12 de mayo

Lugar: Teatro Coliseo

Venta de entradas por Puntoticket

Jere Klein

Fecha: 19 de mayo

Lugar: Teatro Coliseo

Venta de entradas por Puntoticket

Alexandre Pires

Fecha: 20 de mayo

Lugar: Gran Arena Monticello

Venta de entradas por Topticket

Gloria Trevi

Fecha: 17 de mayo

Lugar: Movistar Arena

Venta de entradas por Puntoticket

Divididos

Fecha: 26 de mayo

Lugar: Movistar Arena

Venta de entradas por Puntoticket

Pabllo Vittar

Fecha: 18 de mayo

Lugar: Teatro Coliseo

Venta de entradas por Puntoticket

Nicole

Fecha: 19 de mayo

Lugar: Club Chocolate

Venta de entradas por Passline

The Rasmus

Fecha: 20 de mayo

Lugar: Teatro Cariola

Venta de entradas por Passline

CNCO

Fecha: 16 de mayo

Lugar: Movistar Arena

Venta de entradas por Puntoticket

Inti Illimani Histórico + Quilapayún

Fecha: 12 de mayo

Lugar: Teatro Caupolicán

Venta de entradas por Puntoticket