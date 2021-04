Este domingo, a través de un programa especial, Chilevisión transmitirá desde las 20:00 horas los Premios Oscar con la conducción de Jean Philippe Cretton.

En la instancia, el documental chileno dirigido por Maite Alberdi, El agente topo, se encuentra nominado a la categoría Mejor Documental.

Y a tan solo minutos de la ceremonia, Chamy y Alberdi llegaron hasta la alfombra roja en donde manifestaron su emoción de representar a nuestro país en los premios más importantes del séptimo arte.

Lee también: Con humita! Así es el look que usará Sergio Chamy y Maite Alberdi en los Oscar

“Somos parte de un momento histórico sobre todo para el cine chileno. Somos las primeras mujeres nominadas y sentimos que caminamos con las directoras latinas detrás hoy. Es el primer documental chileno nominado y sentimos que Chile es un país de documentalistas históricamente y es una posta que hoy día representamos nosotros”, expresó Maite Alberdi para TNT.

Por su parte, Sergio Chamy manifestó que “estoy conociendo un país maravilloso, me ha encantado todo lo que he visto y ojalá muchos chilenos puedan llegar aquí también”.

Star of the documentary #MoleAgent, Sergio Chamy, flew all the way from Chile with the director Maite Alberdi for their #Oscars night https://t.co/QrBqZ8y6n1 pic.twitter.com/4hFS082khB

— Variety (@Variety) April 25, 2021