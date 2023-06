Adriano Castillo acusó agresiones del Team Patriota cerca de La Moneda: “¡Con el Compadre Moncho, no!”

Adriano Castillo, popularmente conocido como Compadre Moncho, acusó haber sido víctima de agresiones verbales por parte del denominado “Team Patriota” en el centro de Santiago.

En el marco del nuevo proceso constituyente, el Consejo Constitucional comenzó sus funciones este miércoles con una ceremonia en el ex Congreso Nacional, la cual contó con la presencia del presidente Gabriel Boric.

Por tal motivo, el casco histórico de la capital amaneció con varias calles cortadas y también con protestas a las afueras del histórico edificio. Y, en ese contexto, es que el actor caminaba por el lugar cuando se encontró con los manifestantes.

¿Qué dijo Adriano Castillo?

“Como todas las mañanas, hoy caminé por el centro. Cuando llegué a La Moneda, un grupo de jóvenes del llamado ‘Team Patriota’ me gritó varias de sus más hondas ‘muestras de cariño’. Un amor de gente”, escribió Castillo en su cuenta de Twitter.

Si bien no entregó más detalles sobre el incidente, las muestras de apoyo no se hicieron esperar y los seguidores del ex integrante de Los Venegas salieron en masa a respaldarlo en la red social.

“¡Con el Compadre Moncho, no!”, “con cualquiera menos contigo”, “que se les devuelven multiplicadas sus ‘muestras de cariño y buena onda‘”, fueron solo algunos de los escritos que dejaron los internautas en la publicación.

Revisa el tuit a continuación: