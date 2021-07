El actor Alberto Herrera, quien en una entrevista anterior con CHV Noticias se definió como “miembro fundamental, colaborador clave y rostro de la Lista del Pueblo”, utilizó su cuenta de Instagram @anotherbrother para anunciar su precandidatura como diputado.

Según indicó en una publicación, su carrera parlamentaria independiente será por el distrito 10, pero para ello requiere la recolección de firmas de patrocinantes a través del Servicio Electoral (Servel).

Explicó que para su inscripción “se requieren mínimo 2.284” firmas, las cuales se pueden realizar a través del sitio web patrocinantes.servel.cl, utilizando el RUT y la Clave Única.

Indicó además que “la firma no tiene ningún costo económico y tampoco quedarás inscrito en ningún partido político“. Asimismo, indicó que una de sus propuestas fundamentales está basada en la creación de una “plataforma de participación ciudadana continua, para que las mismas personas a lo largo de todo Chile propongan y después voten las leyes que ellos mismo propusieron, para que esas leyes sean presentadas al Congreso”.

En concreto, dijo que mediante un sitio web se reunirán las ideas en grupos de a 10. “En el grupo uno van a ser las 10 ideas más viables para el contexto actual. Ese primer grupo de 10 ideas se publican en el sitio web y se someten a una votación popular“.

“Las tres ideas más votadas se redactan y se presentan en el Congreso para que se tramiten y aprueben”, sostuvo. Mientras que “las siete ideas restantes que no queden se volverán a someter a votación junto con otras ideas nuevas”, sumadas a las propias que él plantee.

Finalmente, detalló que “solo pueden respaldarme con su firma las personas que tengan su domicilio electoral en el distrito 10 (La Granja, Macul, Providencia, San Joaquín, Ñuñoa, Santiago)”, pero que “mi idea es entrar a la elección con hartas firmas que respalden la candidatura, para dar una fuerte señal de que vamos a llegar el primer día al Congreso tirando patadas Kung-fu“.

En la descripción del video añadió que “por si se lo preguntan, sí voy a donar gran parte del sueldo porque los congresistas ganan mucho. Pero no lo menciono en el video porque la idea de solo decir ‘voten por mí porque donaré parte de mi sueldo que uds me pagan’ me parece un argumento demasiado penca”.