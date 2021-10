El cantante nacional Alberto Plaza fue blanco de críticas luego que publicara un mensaje en Twitter contra la Convención Constitucional. La publicación tuvo lugar luego de jornadas claves, en las cuales el órgano mandatado para escribir una nueva Carta Fundamental, aprobó diversos aspectos de su reglamento.

El texto que fue comentado por el cantante nacional tiene que ver con el “negacionismo”. Y es que su reglamento de ética, la Convención Constitucional aprobó el artículo en que se castiga la negación de la existencia de violaciones a los Derechos Humanos en ciertos periodos históricos.

Tras esto, el debate se volcó a las redes sociales, especialmente a Twitter. Allí, el negacionismo se convirtió en uno de los temas más comentados y a esto se sumó Plaza con un polémico mensaje.

“Yo niego que la Convención Constituyente sea legítima. #SoyNegacionista“, escribió el músico detrás de Que cante la vida. Este mensaje recibió respuestas por partes de los usuarios de la plataforma virtual.

Y es que en la red social le recordaron a Alberto Plaza que la Convención Constitucional fue elegida mediante votación y esa opción bordeó el 80% de las preferencias.

“Fue elegida democráticamente. Es legítima. Me extraña que no lo entiendas creyéndote tan inteligente y audaz”, “Creo que hay gente que no respeta la voluntad del pueblo, como siempre la historia lo indica así” y “Niega un proceso democrático con la mayor participación democrática desde los 90′ s? Uff! Audaz…”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Revisa el mensaje de Alberto Plaza