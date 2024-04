Quién es Josefina Arteaga, pareja de Alberto Plaza que es 26 años menor y madre de su quinto hijo

El cantante Alberto Plaza confirmó que será padre por quinta vez a los 62 años, un anuncio que acaparó titulares.

El cantante chileno actualmente se encuentra en una relación con Josefina Arteaga, de 36 años, con quien ya tiene dos hijos.

“Produciendo todavía a mis 62 años”, contó Plaza en una reciente entrevista. “Viene una niña en camino, estamos a 9 semanas de que llegue, así que ya estamos listos”, continuó.

“Tengo dos hijos mayores de mi anterior matrimonio, de 23 y 17, después viene Victoria que tiene 7 y León que tiene 3 y medio. Y ahora viene la niña”, añadió.

¿Quién es la pareja de Alberto Plaza?

Josefina Arteaga es 26 años menor que Alberto Plaza, tienen dos hijos en común y actualmente esperan a la tercera.

Se conocieron cuando ella tenía 21 años y según contó a El club de la mañana en 2016, por ese entonces “ella era muy chica… o yo era muy viejo para ella”.

“Después a los 24 (años) nos pusimos de novios (…) nunca he tenido tanta afinidad con una mujer como con ella, nunca me he llevado tan bien con alguien como con ella”, aseguró. “Ella me da juventud… estoy enamoradísimo”, declaró en ese momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alberto Plaza (@albertoplaza)

En redes sociales, Plaza ha compartido varios registros junto a su pareja, siendo uno de los últimos el pasado 14 de febrero, cuando publicó una foto de Josefina embarazada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alberto Plaza (@albertoplaza)

Síguenos en