El cantante nacional, Alberto Plaza, recurrió a sus redes sociales para festejar los resultados de las elecciones disputadas este domingo, en las que se determinó que José Antonio Kast y Gabriel Boric disputarán una segunda vuelta en diciembre.

Al igual como lo suele hacer siempre, el cantante usó su cuenta de Twitter para dar su opinión sobre los diferentes políticos que se postularon a La Moneda y, a través de diversos tuits a lo largo de la jornada, dejó entrever su preferencia.

“Hasta que la minoría se hizo sentir”, fue la primera frase que dejó en la red social, palabras que tuvieron apoyo por parte de varios seguidores, pero también de algunos que lo cuestionaron.

Hasta que la minoría se hizo sentir. — Alberto Plaza (@albertoplaza) November 21, 2021

“¿Será que ahora Piñera recibe a JAK en La Moneda?”, señaló con respecto al inesperado triunfo del representante del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, con el, hasta ahora, 27,91% de las preferencias.

¿Será que ahora Piñera recibe a JAK en La Moneda? — Alberto Plaza (@albertoplaza) November 22, 2021

Sin embargo, también aprovechó la red social para referirse al resto de los candidatos presidenciales. “Artés no entiende por qué no ganó”, “Boric no ha salido a hablar porque no encuentran los anteojos”, fueron algunos de los comentarios sobre la jornada de este domingo.

Finalmente, el intérprete señaló que “levanten la mano los que están felices”.

Artés no entiende por qué no ganó. — Alberto Plaza (@albertoplaza) November 22, 2021

Boric no ha salido a hablar porque no encuentra los anteojos. — Alberto Plaza (@albertoplaza) November 22, 2021