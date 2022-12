Alcalde Vodanovic reveló que recibe atrevidas fotos en redes sociales: “Son más lanzados los chiquillos”

Durante el más reciente capítulo del programa Podemos Hablar de Chilevisión, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se refirió a los insólitos mensajes que recibe a través de su cuenta de Instagram.

Tras la pregunta del conductor Jean Philippe Cretton sobre quiénes se habían sentido deseados por personas de su mismo sexo, el edil salió adelante a contar su historia.

“Varias veces”, comenzó diciendo Tomás Vodanovic.

“Una vez que ganamos la elección, en el Instagram empezaron a aumentar mucho los seguidores y a llegar muchos mensajes“, continuó la figura del Frente Amplio.

“Uno se puede encontrar con puteadas, muestras de cariño, problemas, solicitudes sociales. Entonces uno siempre tiene el miedo, porque cuando uno lo abre, ya a la persona le aparece visto, entonces tienes que hacerte cargo de lo que te llegue. Y a nosotros nos llegan muchos sobre calles con hoyos, solicitudes, etc. Y de repente empezaron a llegar muchos mensajes de chiquillos bastante expuestos, de una, mandando fotos de hoyos, pero no de calles”, confesó ante la risa de todos los participantes del programa.

“Al principio era anecdótico, porque eran pocas, pero hoy hay un equipo que revisa las redes y empezaron a llegar cada vez más. Llegan muchos más de hombres que de mujeres, es algo que pasa recurrentemente, son muchos más lanzados los chiquillos que las chiquillas. De mujeres nunca me han llegado mensajes así”, comentó Vodanovic.

Luego, Jean Phillippe recordó las palabras de Gonzalo Valenzuela cuando confesó haber sido víctima de acoso por las fotografías que le llegan a su cuenta de Instagram.

“Creo que es una declaración muy incorrecta la de él. No se compara el acoso y la violencia que sufren las mujeres con una foto. No, yo creo que no. No le quiero prestar ropa con esa declaración“, cerró el alcalde.