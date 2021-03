En 2013, la modelo Carla Ochoa asumió como concejala por Peñalolén, luego de ser electa como candidata independiente apoyada por la UDI. Sin embargo, renunció al cargo después de dos semanas.

“Mi mayor pena y sentimiento profundo de cariño por siempre, lo manifiesto en las personas que me dieron su voto y me eligieron como concejala. A todos ellos, les debo una disculpa y les pido perdón, por no tener la fortaleza suficiente y la salud adecuada para continuar en mi cargo”, dijo en ese entonces a través de un comunicado.

Este sábado, en un nuevo capítulo de La Divina Comida, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, recordó el fugaz paso de la ex figura de televisión por el municipio, indicando que “ella era de otra onda” y “que se vio bastante superada por el tema de la concejalía”.

Lee también: El Chino Ríos tendrá su propia serie documental en plataforma de streaming

Leitao, quien era jefa comunal en ese periodo, rememoró cuando Ochoa llegó a su oficina a manifestar su renuncia. “Vestida de blanco, perfecta ella, regia, estupenda, y se sienta y me dice: ‘pucha, yo no puedo’. Bueno, un montón de cosas, empieza a decir ‘voy a tener que renunciar, es que estoy destruida, destruida físicamente’“.

“Yo la miraba así (apunta a su cuerpo), como que le decía ‘¡yo estoy destruida físicamente, tú no! Mira esto, esto es estar destruido’”, agregó.

Finalmente, la autoridad recuerda este episodio con un poco de humor, ya que “nadie como ella (Ochoa) puede decir que está destruida físicamente (ríe). A estas alturas de la vida, ya es una anécdota así que ha pasado harto tiempo“.