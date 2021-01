El abogado Aldo Duque, conocido por sus apariciones en televisión, arremetió contra Chile Vamos tras asegurar que habrían bajado su candidatura a la Convención Constitucional a pocas horas de cerrar las inscripciones.

“A 7 horas de cerrarse inscripciones y después de haber llenado todos los formularios del Servel, pacto Chile Vamos me informa que no me llevará tras pedirme que fuera y asegurarme que así sería. En fin, ‘de mejores partes me han echado’, dijo Cantinflas. Éxito a los que van.”, denunció Duque a través de Twitter.

En conversación con Página 7, el abogado aseguró que hasta ayer, lunes 11 de enero, aún estaba inscrito para postular al órgano constituyente por el distrito 8.

“Me lo habían solicitado con mucho tiempo de anticipación, de hecho habían enviado mis antecedentes al Servel, el cual me comunicó a través de dos correos electrónicos que mis antecedes habían sido ingresados a la página y me pidió que llenara el formulario”, dijo.

Además, detalló que “cuando iba camino a la notaría para que mi administrador electoral firmara los documentos donde ya estaba todo resuelto, me llama un dirigente de la UDI y me dice que lamentablemente han decidido que yo no voy a ser candidato, que lo sienten mucho y sería todo, a las 16:30 me avisaron”.

Según le habrían explicado desde la tienda gremialista, la decisión se habría tomado por “un tema de cupos”. “Yo les dije ‘¡Por Dios, eso se dice antes!’ porque me hubieran dado la oportunidad de haber ido como independiente, de haber juntado las firmas, porque tenía mucho interés en partipar”.

“Estoy tremendamente desilusionado, asqueado es la palabra exacta, siento que me utilizaron, que me manosearon, considero que es una falta de respeto incalificable y no tengo expresiones para definirlo, porque lo que hicieron fue impedirme poder ir como independiente”, agregó.