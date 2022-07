La situación que motivó a Alejandra Araya a estudiar lengua de señas: “Es un aprendizaje constante”

Una situación tan cotidiana como ir a la farmacia terminó cambiando para siempre la vida de la actriz Alejandra Araya, quien decidió tomar esta situación para hacer un giro radical.

Esto porque la artista reveló que hace aproximadamente dos años fue a un local ubicado en Gran Avenida. Allí, la atendió una persona que le hablaba en lengua de señas, pero ella no le entendió prácticamente nada.

“Cuando me di cuenta de que una persona que atendía hablaba en lengua de señas. Internamente me decía ‘no me puedo comunicar con esta persona, cómo se sentirá él’. Todos los días para él son iguales, la gente no puede hablarle”, contó.

Debido a esto, la mujer de 32 años ahora toma clases en el Estudio e Investigación de Lengua de Señas Chilena (Esilense), donde acaba de finalizar el segundo nivel de un total de siete para poder ser intérprete.

Consultada sobre cómo le fue, la artista aseguró a Las Últimas Noticias: “esperemos que bien, todavía no me llega la nota del examen final, pero este semestre me ha ido bastante bien”.

“Estoy contenta. Hay que estudiar mucho, son tantas señas, es repensar cada palabra. Es un aprendizaje constante. Me gustaría ser intérprete para poder utilizar la lengua de señas como una herramienta real de inclusión en el mundo del teatro”, agregó.

Araya profundizó sobre el tema y apuntó a que “se habla mucho de inclusión en la teoría, pero poco se ve en la práctica. Siento que uno debe jugársela por la inclusión”.

Finalmente, la actriz indicó que volvió a hablar con la persona de la farmacia y que ahora sí puede comunicarse con él. “Cuando empecé el primer nivel le decía ‘hola, estoy aprendiendo lengua de señas ¿Cómo estás?’. Y era muy bonito ver cómo sus ojitos se iluminaban, no desde la pena, sino desde la alegría”.