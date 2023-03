“¿De verdad debería importarnos?”: Alejandra Valle defendió a Maite Orsini de insultos por polémica con Jorge Valdivia

El pasado domingo, Daniela Aránguiz reveló que la diputada Maite Orsini habría mantenido una relación su ex pareja, Jorge Valdivia, hecho que encendió las redes sociales y generó una lluvia de críticas para los tres involucrados.

Aunque la militante de Revolución Democrática desmintió el rumor de la ex chica Mekano asegurando que “me parece triste y lamentable tener que aclarar situaciones de mi vida privada en circunstancias que no he cometido ningún delito“, el caso dio un nuevo giro este miércoles.

A través de una publicación de La Tercera, se dio a conocer que la parlamentaria habría llamado a una generala de Carabineros tras recibir un llamado del ex futbolista en el que fue arrestado al no portar documentos en un control de identidad.

“¿De verdad debería importarnos?”

En un video que fue publicado el pasado martes pero que se viralizó en las últimas horas, Alejandra Valle salió en defensa ante las críticas que ha recibido Orsini a raíz de la polémica.

“Las mujeres no tenemos que estar en la vida pública. Eso es lo que piensa un sector de la sociedad, porque hay mujeres —y me voy a incluir, porque yo sé que soy parte de esas mujeres— que recibimos muchísima más violencia“, expresó en La Voz de los que Sobran.

En esa línea y, aludiendo a la ex primera dama, agregó que “desde hace varios días que Irina (Karamanos) es trending topic (tendencia) con puros insultos de parte de ese sector de la sociedad, así como Maite Orsini también, que ha recibido muchísimos insultos por su vida privada”, aseguró en el medio.

Para concluir su comentada intervención, la periodista señaló que “eso es lo que se llama, directamente, violencia política de género. Maite Orsini es una diputada de la República, tiene más del 95% de asistencia a la Cámara de Diputadas y Diputados, pertenece a al menos tres comisiones, sin embargo, estamos hablando de con quién pololea o no pololea. ¿De verdad debería importarnos?“, sentenció.