“Es para personas más…”: Alejandra Valle arremetió contra la rutina de Alison Mandel

Alejandra Valle analizó y criticó la rutina de la humorista Alison Mandel, presentado durante el domingo en la primera noche del Festival de Viña 2024.

Con relato construido en base a la maternidad y su matrimonio junto al también humorista Pedro Ruminot, la comediante logró conquistar al “Monstruo” de la Quinta Vergara y llevarse consigo las dos Gaviotas que ofrece el certamen.

Sin embargo, pese a los aplausos y de ser un éxito en sintonía, algunas personas no quedaron tan contentas con su humor, y una de ellas fue la periodista de espectáculos Ale Valle.

El chiste que molestó a Alejandra Valle

En su programa La Hora de los que Sobran, si bien la periodista recalcó lo exitosa que fue la rutina de Mandel, afirmó que no logró hacerla reír.

“A mí me gusta más el humor contingente, que se usa como como herramienta de reflexión. Y ella no lo tiene”, expresó Valle.

Respecto a los chistes que no lograron convencerla, especificó que: “terminó hablando de la suegra, eso a mí no me agrada, me parece que es entrar en los mismos estereotipos que durante años combatimos quienes estamos más del lado del feminismo”.

Asimismo, la comunicadora aseguró que esto no significa que la rutina sea mala, sino que era para un público distinto: “Es para otro tipo de personas, más conservadoras, y demuestra un poco la regresión en la que estamos como sociedad”.

🔴 EN VIVO | #LaVozDeLosQueSobran | @siliconvalle Ale Valle sobre Alison Mandel: “Me gusta más el humor como herramienta de reflexión, pero le fue bien, la gente disfrutó su rutina, pero es un humor que no incomoda, con estereotipos y parece que en Viña eso funciona, aunque creo… pic.twitter.com/USpU8nz7Ra — La Voz De Los Que Sobran (@delosquesobran) February 26, 2024

