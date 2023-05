“A veces no quiero ni estar”: Alejandro Sanz comparte preocupante mensaje y alerta a sus seguidores

Preocupación fue lo que causó las últimas horas el cantante español Alejandro Sanz al compartir un enigmático y reflexivo mensaje en sus redes sociales, generando alerta en sus seguidores.

En una primera instancia, el mensaje fue compartido en su cuenta de Twitter, donde el intérprete de Te lo agradezco, pero no escribió que “no estoy bien”.

Tras eso, en su mensaje agregó que “no sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”.

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, cerró.

Posteriormente, sus palabras fueron también compartidas en sus stories de Instagram.

Recibió apoyo

Tras sus palabras, el cantante recibió miles de comentarios en los que recibió el apoyo de sus fanáticos.

“Te acompaño, sin palabras, en silencio, pero allí, porque abrirse y ser vulnerable… vivir a corazón abierto, es la única manera de tocar la vida y dejarse llevar por ella”, “está bien no estar bien”, “siempre las respuestas están dentro de nosotros”, “aunque eres el ídolo de muchos, también humano”, fueron algunos de los comentarios.