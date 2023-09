¿Quién es Alejandro Zambra, el primer chileno en ganar el Premio Iberoamericano a la Narrativa Manuel Rojas?

El escritor Alejandro Zambra se convirtió este miércoles en el primer chileno en ser galardonado con el Premio Iberoamericano a la Narrativa Manuel Rojas.

Con el argumento de que “la literatura de Zambra es fundamental para entender el Chile de los últimos 40 años“, el reconocimiento fue anunciado por la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

“La obra de Alejandro Zambra está anclada en la clase media chilena y, gracias a su fuerza narrativa, también se irradia a la de todo el continente. Es la gente normal, la gente común, cuyas historias iluminan el paisaje”, declaró..

De esta forma, el novelista de 48 años oriundo de Santiago recibe uno de los premios más relevantes de Iberoamérica, declarando “estar sorprendido” por el galardón.

¿Quién es el escritor Alejandro Zambra?

“Estoy muy sorprendido y emocionado. (…) Este es un premio muy importante, sobre todo porque me permite recordar a Manuel Rojas, que murió hace 50 años y que para todos nosotros, creo, pertenece a ese pequeño grupo de lecturas escolares que trascendieron ampliamente esa categoría”, expresó Zambra.

Autor de libros aclamados por la crítica y traducidos a varios idiomas, Alejandro es uno de los autores más destacados de la literatura hispanoamericana de las últimas décadas, siendo reconocido con premios como el English Pen Award, el O. Henry Prize y el Premio Príncipe Claus.

Dentro de la literatura nacional, su obra puede considerarse dentro de una generación denominada “la literatura de los hijos”, quienes retratan –de manera directa o indirecta– los horrores y la violencia de la dictadura desde la clase media y a través de la inocencia infantil y el tránsito a la adolescencia durante el regreso de la democracia.

Entre sus obras destacan las novelas Bonsái (2006), La vida privada de los árboles (2007), Formas de volver a casa (2011) y Poeta chileno (2020). Sus novelas, además, han sido traducidas a 20 lenguas, y sus relatos han aparecido en revistas como The New Yorker, The New York Times Magazine y The Paris Review.

¿En qué consiste el Premio Manuel Rojas?

El premio, en tanto, consiste en una medalla, un diploma firmado por la Ministra de las Culturas y $45 millones. Además, se le entregará la edición de una antología poética del autor.

Finalmente, el premio lo rendirá el Presidente de la República, Gabriel Boric , en el Palacio de La Moneda, en una fecha a coordinar.

Con mucha alegría anunciamos que el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas ha recaído en Alejandro Zambra, joven autor chileno que ha logrado construir una obra con personajes y situaciones locales haciéndolas transcender y alcanzando la universalidad. pic.twitter.com/Up6aHgv3e3 — Fundacion M Rojas (@fundMRojas) September 27, 2023

