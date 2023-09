“Levantar mier…”: El Rumpy descueró a Guarello por críticas a El Conde

Rápidamente se viralizó la respuesta que tuvo Roberto Artiagoitia, más conocido como “el Rumpy“, ante las críticas que hizo el periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello sobre la película El Conde.

Y es que Guarello reflexionó en Youtube sobre la prudencia del tono de la película, considerando que a la fecha aún hay miles de detenidos desaparecidos.

“Cuando todavía hay gente buscando a sus familiares. Cuando todavía tenemos la grieta del Golpe de Estado, este señor se permite banalizar el golpe y hacer un Pinochet que no es ni de caricatura, que no se parece a Pinochet, que no tiene nada que ver con Pinochet”, partió diciendo Guarello.

A eso, agregó que “el libreto es asqueroso, no tiene ningún sentido la película, es una tontería”.

La respuesta del Rumpy

Pese a que no estaba involucrado, el Rumpy respondió a sus dichos: “Así estamos, el YouTuber Guarello, convertido en un Villegas sin medios, le dice al director que viene de ganar un premio en Venecia lo que tiene que filmar..la media perso”.

En esa línea, continuó su arremetida y agresó que “siempre que veo a esos influencers hablar solos desde sus casas como si fuera importante me pasa que me pierdo, me da pena, una mascota le solucionaría eso tan fácil… levantar mierda de perro hace bien”.

“En general me pasa que al ver que alguna chilena o chileno ganando un premio, en cualquier ámbito o disciplina, me pone contento, veo el sacrificio…no se me ocurriría retarla y decirle cómo hacerlo la próxima vez… no no no, alegría y mucho fuá”, cerró.

