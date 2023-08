“Me puse nerviosa”: Alessia no puede olvidar a Bambino y se complica con coqueteo de Raimundo

Tras la llegada de Raimundo Cerda, las cosas en la casa para Alessia Traverso se complicaron. Sobre todo, tras las primeras bromas que realizó Sebastián Ramírez, quien los vinculó de forma sentimental.

Recordemos que la ex participante de The Voice comenzó una relación amorosa con el ex jugador de GH, Fernando Altamirano, una vez que ingresaron al programa de telerrealidad.

La relación entre ellos perduró hasta hace dos semanas, cuando tuvieron que despedirse luego de enfrentarse a la placa de eliminación. Ahí, la pareja obtuvo los dos porcentajes más altos de votación, siendo Bambino el que dejó la casa, con la promesa que la relación seguiría una vez saliendo del encierro.

Sin embargo, la llegada del nuevo jugador de Gran Hermano podría hacer peligrar ese vínculo, sobre todo, tras el intenso coqueteo que se ha dado en la casa.

¿Raimundo tiene alguna oportunidad?

Recordemos que el deportista ingresó a la casa estudio este lunes, generando gran revuelo en la casa y en los televidentes, quienes notaron la química entre los concursantes.

Este “feeling” entre ellos, lo notó Sebastián Ramírez, quien se dedicó a “hacer gancho” entre los jugadores. Por esto, mientras conversaban con Julio César Rodríguez y Diana Bolocco, el controversial concursante indicó que con la llegada de Raimundo, algo había pasado con las mujeres de la casa.

“Vi a la Alessia que, con su mirada, algo decía. Algo provocó en las chiquillas, sobre todo en Alessia”, explicó Seba.

Ante la consulta, la jugadora atribuyó el comentario a que cuando Bambino se fue de la casa, notó cierta mala onda entre ellos, dejando claro que, por ahora, se mantiene fiel al ex jugador.

Pese a lo anterior, Alessia tuvo dudas respecto a la respuesta que dio en vivo. Situación que compartió con Skarleth, para saber si su respuesta había sido lo suficientemente tajante.

“¿Encontraste que debí haber dicho otra cosa?”, consultó la ex The Voice a la joven bailarina.

“Hubiera dicho eso que dijiste, y también ‘te confundes Sebastián, confundes amabilidad con coqueteo y yo nunca he mirado con otros ojos a Rai”, concluyó Skarleth.

Revisa acá la conversación entre las jugadoras: