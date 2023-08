“Si lo lees, perderás…”: Alessia en la mira por jugada carta de Bambino en romántico reencuentro

Un intenso y emotivo momento fue el que vivió Alessia luego de la inesperada visita del Bambino en la dinámica del “congelado”. Al ingresar, el ex participante le realizó una declaración de amor, le obsequió un anillo y posteriormente le entregó una carta. “Seguramente te lo van a quitar, pero no me interesa”, le aseguró el joven. Luego de eso, Gran Hermano le habló a la ex The Voice para decirle que “debes tomar lo que ha dejado Fernando en tu cajón. Si lo lees, perderás el poder de salvar”. ¿Habrá seguido las reglas?