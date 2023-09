Alessia y Bambino confirmaron el término de su relación a días de salir de Gran Hermano

Tras mantener un mes de “relación” al interior de Gran Hermano, Alessia Traverso y Fernando Altamirano, mejor conocido como Bambino, confirmaron el término de su relación.

De acuerdo a la información entregada por Alessia a Tiempo X, aseguró que el vínculo amoroso cambió una vez que se reencontraron fuera del encierro, tras convertirse en la última eliminada de Gran Hermano.

“Es muy diferente estar afuera, pero yo ya lo sabía. Dentro de la casa igual siempre lo quise respetar, porque cuando me gusta de verdad alguien, respeto igual la relación, aunque no estemos pololeando ni nada”, expresó la ex participante al citado medio.

También, Traverso entregó detalles acerca de cómo fue su reencuentro con Bambino fuera de la casa de Gran Hermano: “Acá afuera estamos volviéndonos a conocer de cero. Él me vio 2 meses, pero yo no lo vi, entonces le dije que me tuviera paciencia, porque necesito ir muy lento”, agregó.

¿Cómo quedó el corazón de Bambino tras el quiebre?

Fernando Altamirano (Bambino) hacía notar constantemente en redes sociales que se encontraba esperando a Alessia para continuar con su historia de amor fuera de la casa de Gran Hermano, situación que cambió radicalmente.

Al mismo medio de comunicación, Bambino también entregó sus declaraciones entorno al quiebre con la ex participante, asegurando que comprende el sentir de Alessia.

“Por supuesto que los sentimientos o la relación va cambiando, un poco apangándose y por eso aquí afuera tenemos que ir de nuevo”, expresó.

Finalmente el ex participante de Gran Hermano comentó que el tiempo fue un factor principal en el cambio de la relación: “Ella salió con dos meses sin verme, entonces obviamente algo cambia, es normal, porque estábamos acostumbrados a vernos todo el día”, comentó.

Síguenos en