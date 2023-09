“¡Se quemó!”: Alessia tuvo “trágico” problema con su pelo y aseguró que se lo cortará

Sorpresa en los demás jugadores de la casa de Gran Hermano fue lo que causó Alessia Traverso luego de revelar que su pelo se había quemado y que lo cortaría para solucionar el problema.

De hecho, Federico Farrell exclamó inmediatamente: “¡Se lo va a cortar, a la verga!“, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Y es que quizá le parecía un poco insólito que tuviera tal idea.

Sin embargo, es más que evidente que la cantante tiene las “agallas” necesarias como para tomar dicha determinación. Incluso estuvo posando frente al espejo con el pelo tomado para ver cómo quedaría con el eventual corte.

¿Qué le pasó al cabello de Alessia?

Según lo que se alcanza a escuchar en el registro, Alessia tendría un daño por las constantes visitas que realizan los jugadores a la piscina. Y es que suelen pasar gran parte del tiempo en este lugar de la casa-estudio.

De hecho, destacó que debe lavarlo a diario por el contacto con los químicos usualmente presentes en el agua de las piscinas. Incluso, llamó la atención el comentario que le hizo Jorge Aldoney para solucionar el problema.

“Bueno, no tienes que meterte a la piscina“, mencionó tajantemente el exMister Chile. Aunque su idea no terminó de convencer a Alessia, que le respondió: “Ah, pero ¿quién es el que siempre me molesta para que me meta?“.

Aunque Jorge se desligó de toda responsabilidad: “No te he puesto ninguna pistola en la cabeza“, cerró.

Revisa el momento a continuación:

Síguenos en