¿Nueva pareja en la casa? Alessia confesó que siente algo por Rai en Gran Hermano

Fue durante la fiesta que Alessia Traverso y Raimundo Cerda se acercaron ya definitivamente de manera más íntima. Incluso, hubo ciertas declaraciones que no se alcanzaron a escuchar a través de los micrófonos. Pero el contexto dio a entender bastante.

Y todo esto se confirmó durante la jornada del pasado sábado, día después del “carrete”, cuando la cantante le confesó a Constanza Capelli que siente algo por Rai, confirmando de una vez todos los rumores.

Cabe destacar que ya han pasado varias situaciones juntos, desde conversaciones y hasta abrazos. Pero hasta el momento todo había quedado solamente en rumores o suposiciones.

¿Qué dijo Alessia?

“Es que ayer como que Rai me abrazó y no sé si me gusta… siento como que…”, fue como Alessia partió la tierna confesión que le hizo no a Raimundo, sino que a Coni Capelli.

Y es que ella también había notado que algo estaba sucediendo entre ellos, de ahí que la cantante le confiara esta nueva información. Sin embargo, pese a haberlo aclarado, ella continúa estando dudosa, aparentemente.

Pero, la bailarina intentó orientarla con una precisión: “Te atrae”, complementó Capelli. Y ante esto, Alessia simplemente asintió, confirmando que efectivamente siente cosas por Rai.

Revisa el momento a continuación:

