Alessia contó su experiencia con la regresión y su otra vida: “Era un vikingo”

Alessia Traverso se unió a Hans Valdés y Pincoya durante una sesión de relajación en el patio de la casa de Gran Hermano y contó una profunda experiencia que vivió gracias a una regresión que se hizo. Según detalló, en otra vida fue nada menos que un hombre vikingo que vivía junto a su tribu. “Yo no sabía que era vikingo, me tincó por la ropa. Me miraba las manos y después en un espejo y tenía barba”, explicó.