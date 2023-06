El comentado coqueteo de Fernando con Alessia en Gran Hermano: “No sé si me duele la guata por hambre o…”

Alessia y Fernando han dado mucho de qué hablar dentro de la casa de Gran Hermano, ya que son dos de los jugadores que han vivido una cercana relación que ha llamado la atención tanto de los participantes como los fanáticos en redes sociales.

El Bambino ha dejado claro en más de una ocasión su interés hacia la ex The Voice Chile y siempre que tiene la oportunidad para acercarse más a ella la toma sin dudarlo.

Eso fue lo que ocurrió recientemente, cuando ambos se encontraban en una de las piezas junto a un grupo de personas y Fernando pidió que por favor los dejaran solos, ya que tenía algo que decirle.

“Lo que pasa es que estoy con una hue… en la guata, porque quise hacer algo que me nació y no lo hice. Y estoy más nervioso que cuando me dijeron ‘Bambino, vas solo a la casa, no hay nadie'”, comenzó diciéndole a la joven de 21 años.

Ahí fue cuando relató que, luego de que Alessia dijera que estaba con un poco de ansiedad producto de la jornada de nominación que se vivió el pasado miércoles, él quiso contenerla.

“Dije ‘ya, voy a sacar un poco de agua para cuando salga del confesionario, preguntarle si está bien y darle un abrazo quizás‘”, reveló, algo que finalmente no hizo. Ante esto, Alessia le hizo una señal para que se acostara al lado de ella en la cama.

¿Qué le dijo Fernando a Alessia?

En ese momento mantuvieron una conversación sobre su relación, en la cual Alessia le dijo que no había ido a hacer pareja y que no tenía nada claro, pero que lo quería mucho.

“Te tengo demasiado cariño y me gustaría poder abrazarte sin que todo el mundo piense que…“, dijo la joven.

Al escuchar lo que pensaba, Fernando le aclaró la encontraba muy especial y que sólo quería que se sintiera bien.

“Algo me generas. No es como que te diga ‘Ale, tú me gustas’, no es eso. El dolor en la guata lo identifiqué y es que tú hayas estado mal, porque quiero que tú estés bien“, le dijo.

“Ahora, tengo una duda súper grande igual. No sé si me está sonando por hambre o por las mariposas“, le dijo El Bambino, frase que le sacó una sonrisa a la tiktoker.

