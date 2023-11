Alessia rompió el silencio tras mea culpa de Raimundo por infidelidad: “No se preocupen…”

Raimundo Cerda está en la palestra tras la filtración de algunos registros que lo vincularon a la ex chica reality Cass Zamorano. Una situación que luego fue abordada en vivo en el último programa de Gran Hermano Chile y que incluyó un enfrentamiento entre ambos implicados.

Pero hasta ese momento, Alessia Traverso, quien supuestamente estaba en una relación con el ex jugador, no se había referido a esta infidelidad. Sin embargo, acudió a su Instagram para compartir un escueto mensaje al respecto.

En primera instancia, la ex The Voice Chile agradeció “de corazón a todos por sus mensajes, los quiero mucho”.

“Y no se preocupen, voy a estar bien”, cerró.

Qué pasó entre Raimundo Cerda y Cass Zamorano

Por otro lado, cabe mencionar que Raimundo explicó que quiso estar presente en el panel para pedirle disculpas públicas a Alessia y su familia debido a este hecho, el cual involucró imágenes explícitas de su encuentro con Cass.

Sin embargo, poco a poco comenzaron a salir más antecedentes a la luz que permitieron identificar que este engaño fue durante este fin de semana, es decir, a menos de 48 horas de su presencia en el último capítulo del programa.

Lo anterior pudo ser ratificado por las fotos en un ascensor, las que tenían fecha y hora.

“Tratar de perjudicar a alguien cuando está brillando, lo encuentro terrible (…) Me llama mucho la atención que desde un edificio se haya hecho eso (…) Eso de buscar ver mal alaguien o ver caer a alguien por lo que sea, lo encuentro terrible”, dijo Rai al respecto.

En cuanto a Alessia, señaló que “no teníamos un nombre en nuestra relación, nos estábamos conociendo, y yo le dije que quería ver cómo era el día a día acá”.

A fin de aclarar todo, Cass tuvo un contacto telefónico directo con Gran Hermano Chile y encaró al ex participante. “No puedes ir sentarte un panel a mentir así descaradamente (…) a mí me pidió pololeo muchas veces”, fue parte de su relato, afirmando que él le habría negado su relación con Alessia en repetidas ocasiones.

