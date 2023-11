Alessia rompe el silencio tras infidelidad de Raimundo: “Ya no me quedan lágrimas”

Este fin de semana, la ex jugadora de Gran Hermano, Alessia Traverso, se refirió por primera vez a la escandalosa infidelidad que sufrió por parte de Raimundo Cerda.

La polémica se remonta al pasado 6 de noviembre, cuando se filtraron unas fotos dentro de un ascensor donde Raimundo aparece besándose con la etóloga, Cass Zamorano.

¿Qué dijo Alessia sobre Raimundo?

La cantante tuvo un reciente evento en una discoteque de Antofagasta, donde fue consultada por los mismos asistentes respecto a este tema, consulta que ella respondió entre risas.

“Ya lloré mucho en el reality, ya no me quedan lágrimas. Yo le tengo mucho cariño, mucho respeto, a pesar de todo“, señaló la ex participante de The Voice.

En esta misma línea, la ex jugadora fue escueta y enfática respecto de cómo quiere manejar este asunto:”Yo voy a mantener silencio porque quiero respetar y las cosas las vamos a ver en privado“, le contestó al público.

Si bien la ex participante se ha mantenido reservada, es Raimundo quien ha declarado en múltiples instancias su intención de recuperarla, por lo que las declaraciones de Alessia generaron reacciones divididas entre el público que estaba en el lugar.

