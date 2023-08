Alessia y su incendiario comentario tras ingreso de Nicki Nicole a GH: “Le sirvió porque sacó un single”

Mientras estaban conversando en el comedor y elucubrando sobre qué sorpresa podrían recibir en la fiesta de este viernes en Gran Hermano Chile, Alessia lanzó una teoría sobre la inesperada participación de la artista urbana Nicki Nicole. Mientras algunos pedían que ingresara La Joaqui o Rauw Alejandro, la ex The Voice sostuvo que “Nicki Nicole, ponte tú, debe haber hecho un canje… no creo que le hayan pagado tanto, porque a ella le sirvió (su participación) porque sacó un single“. Por su parte, Raimundo opinó que esto habría sido “porque hay harto rating”, lo cual fue respaldado por Alessia, asegurando que “obvio, o sea, esa es una señal”.