“Su carita angelical”: Alessia terminó llorando desconsoladamente tras inesperado comentario de Jennifer

¿Qué compañero o compañera piensas que no se muestra tal cual es? Esta fue la pregunta realizada en una dinámica en la casa de Gran Hermano Chile que provocó un inesperado momento entre Jennifer y Alessia, luego de que La Pincoya Sin Glamour nombrara directamente a la ex participante de The Voice Chile. “Su carita angelical creo que guarda algo detrás. Siento que hay cosas que ella no lo dice porque es así”, señaló la oriunda de Chiloé. Ante esto, la joven terminó llorando en su cama y entregando desconocidos detalles de su pasado.