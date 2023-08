Alessia en total shock tras congelado en Gran Hermano: “Quizás la Coni está haciendo todo bien”

Diversas fueron las teorías que los jugadores de la "pieza del after" pensaron sobre Constanza, ya que gran parte de las personas que reingresaron a la casa le pidió disculpas por su actitud en el encierro. ¿Qué teoría está pensando la ex The Voice?