Alessia enfrentó acusaciones por “meterse” en relación de Jorge y Skar: “Me caigo mal al ver esos videos”

Una serie de situaciones llevaron a que el público se decidiera por Alessia Traverso como la última eliminada de Gran Hermano Chile. Por ejemplo, su supuesta intromisión en la relación que mantienen Jorge y Skar en el encierro.

En su participación en Ni Tan Basados, la aspirante a cantante se refirió a estas acusaciones que le valieron una serie de críticas en redes sociales, así como el hecho de haber sido tachada como una “pick me girl”, es decir, que buscaba aprobación entre los hombres de la casa.

Sobre este último punto, la influencer mencionó que “efectivamente tengo más amigos hombres, y me han pasado varias cosas en mi vida que me han hecho llegar a eso, pero también tengo dos mejores amigas, que las amo”.

“Yo creo que sí busco la aprobación de la gente que quiero, no sé si específicamente de los hombres, y creo que igual a veces me juega en contra. Soy mucho de buscar la aprobación de otros más que de mí misma, y ese es un problema que tengo que trabajar, y soy consciente de ello”, agregó.

“Cometí un error bien grande”

Pero respecto de su vínculo con la denominada pareja “Jorleth”, tuvo una reflexión en la que asumió su error luego de ver varios videos que exponían esta supuesta intrusión.

“Me caigo mal al ver esos videos, no me gustó”, dijo, afirmando que “cometí un error bien grande, donde quizás la costumbre de ser amigos de ellos antes de que fueran pareja, me hizo pensar que tenía una confianza mayor y no me di cuenta si puse incómoda a Skarleth en ningún minuto”.

A pesar de esto, aclaró que “yo nunca sentí nada más que amistad con Jorge, y jamás traté de gustarle o algo así, pero sí crucé límites que no debí haber cruzado”.

