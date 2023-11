Alessia reveló sus trucos para ir al baño en Gran Hermano y evadir las cámaras: “Y eso no era lo peor…”

A más de dos semanas de su salida de Gran Hermano Chile, Alessia Traverso acudió a TikTok para resolver una de las dudas más comunes sobre el encierro. En concreto, explicó cómo es ir al baño en el reality, haciendo frente a las cámaras que los graban 24/7.

Según expuso en el video, lo que ella hacía para cumplir con este proceso natural, era hacer contacto visual con la cámara apenas ingresaba al baño.

Luego bajaba sus pantalones, cruzaba las piernas y tapaba su cara con una mano.

Una situación totalmente inusual y a la cual “nunca me acostumbré”, señaló la ex jugadora. Es más, en un comentario señaló que “al salir, me demoré como una semana en hacer entender a mi cuerpo que ya no hay cámaras en el baño”.

Pero eso no fue todo, ya que decidió además responder el siguiente comentario de una usuaria: “Sólo puedo decir, qué incomodidad ir al baño de Gran Hermano”.

Ante esto, Alessia expuso que lo peor para ella, después de ir al baño, es que apenas salía la llamaban para ir al confesionario.

“Como que estaban esperando a que uno terminara”, sostuvo, lo que la hacía pensar que efectivamente la estaban viendo hacer sus necesidades a través de las cámaras.

“Siempre me pasaba cuando iba al psicólogo”, reveló.

