“Me dijo que no era yo”: Alessia habló de su nueva seguridad y empoderamiento en Gran Hermano

Alessia mantuvo una íntima conversación con Hans, uno de sus más cercanos en Gran Hermano. El joven futbolista le preguntó si ha sentido que ha cambiado tras el encierro en la casa más famosa del mundo. “Estoy mucho más madura, mi papá me dijo que le dio algo en la guata, porque cuando me vio ahora me dijo que no era yo, pero mucho mejor, que ahora era una mujer, más empoderada y segura. Esto te hace crecer mucho, cuando sales te das cuenta”, afirmó la cantante.