“Es que era viscoso”: Alessia revivió “traumático” tutorial de Rubén en la cocina de Gran Hermano

En el último capítulo de Gran Hermano Chile, Rubén Gutiérrez se refirió a su salida de la cocina tras recibir críticas por parte de ex jugadores en la prueba de “El Congelado”. Sin embargo, el ex carabinero no se ha apartado del todo y no duda en cuestionar a los nuevos cocineros de la casa. “Lo peor de todo es que critica los platos, empieza a degustarlos como un crítico de restaurant”, reclamó Francisca Maira, a lo que Alessia Traverso agregó que “me enseñó a hacer pollo y fue bastante traumático, porque tuve que deshuesarlo y todo pero salió bien”. Posteriormente, la joven cantante rompió en risas tras ver las imágenes del “traumático” tutorial que le hizo Rubén. “Aprendí algo nuevo, el proceso estuvo un poco… no sé, es que era viscoso”, agregó la participante.