Alessia confesó por qué aún no conoce a los papás de Bambino: “Le pedí que por favor fuéramos muy lento”

Alessia Traverso, la última eliminada de Gran Hermano Chile, sinceró que aún no ha conocido a los padres de Fernando “Bambino” Altamirano, con quien inició una relación al interior de la casa más famosa del mundo.

Y es que son varias las cosas que han pasado en su vida desde que Bambino dejó el reality, por lo que quiere que las cosas con él avancen “lento”.

Además, su salida del encierro durará solo un par de días porque confirmó a CHV Noticias que sí volverá al repechaje tras ser votada por sus compañeros.

Los padres de Bambino

En conversación con nuestro medio, la ex The Voice admitió que todavía no ha conocido a los padres de Bambino “porque acabo de llegar, estoy con mi familia, con suerte lo veo a él”.

Consultada por si lo anterior está en sus planes, Traverso dijo que sí, pero que será “de a poco”.

“Él me vio todos estos meses, pero yo no le veía la cara (…) yo le pedí que por favor fuéramos muy lento porque para mí es como si todo fuera de cero, a mí me gustan las cosas muy lento, entonces él me respetó mucho, así que muy feliz por eso”, argumentó.

Vuelve al repechaje

Con respecto a las dudas que generó tras reconocer en un principio que no sabía si volvería al repechaje, Alessia confirmó que finalmente decidió que sí.

En ese sentido, una salida al mall con sus padres fue clave para tomar la decisión de regresar al encierro de Gran Hermano.

“Estaba viendo los pro y los contra, pero fui al mall a comer con mi familia y me topé con mucha gente muy hermosa”, recordó.

“Creo que nunca había recibido tanto cariño de gente que no conozco, abracé yo creo que a más de 100 personas… me perseguían y me decían que cómo no iba a entrar”, añadió la joven, quien también agradeció el apoyo que ha recibido.

El secreto para ganar la prueba del líder

Alessia es la jugadora que más veces ha sido líder dentro del encierro y compartió con CHV Noticias sus consejos para lograrlo.

“Me sorprendí a mí misma con las pruebas del líder. No sentí que era capaz de ganar tanto y eso fue algo que me subió mucho el ánimo y el autoestima. Fue muy linda esa experiencia”, reflexionó.

En esa línea, indicó que las claves para ser líder son tres: Confianza, competitividad y sus amigos.

“Creer en tus capacidades, es lo más importante. Encontrar… aunque no estés motivado, ser competitivo igual. Y… a mí por lo menos me servía mucho el hecho de que tenía también el peso de querer salvar a mis amigos. Eso era muy importante para mí y era un peso que al final en vez de pesarme me empujaba a que fuera todo mejor”, cerró.

