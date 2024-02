Alessia conmovió los corazones de los ex Gran Hermano con emotivo video: “No soy una chica reality”

Alessia Traverso compartió en su cuenta de Instagram un emotivo registro que fue aplaudido por sus ex compañeros de Gran Hermano Chile. “Conoce un poco sobre mí”, escribió la joven cantante, que se sinceró a través del registro en que mostró diversos momentos de su vida.

Desde una Alessia pequeña, hasta su ingreso a Gran Hermano Chile, la intérprete de “Quién” repasó su vida en breves videos que compartió para dar a conocer esta nueva etapa.

El emotivo mensaje de Alessia

“Hay gente que me ha visto, en todo tipo de momentos y por eso creen conocerme. En internet la gente te define con mucha facilidad y yo no creo que definir una persona sea algo tan fácil”, dijo la joven.

“De lo que estoy segura sobre mí es que amo la música, puede que haber nacido en Viña del Mar, tenga algo que ver, no sé, lo que me llevó en 2022 a The Voice transformando ese sueño en algo que empecé a vivir todos los días y a pesar de que fue difícil”, agregó.

“Esta experiencia me enseñó mucho y me di cuenta de que estos sueños que se ven tan lejanos a veces no son tan lejanos como uno cree. Para cumplir este sueño, puse toda mi energía en hacerme conocida y así empezar mi carrera musical”, señaló en el registro.

“Es por esto que entré a un reality, pero si te soy sincera nunca he sido ni seré una chica reality, lo que no tiene nada malo, me di cuenta de que la farándula no es lo mío. Si me seguiste por eso, decirte que aquí no vas a encontrar más drama. Pero si me vas a encontrar a mí, cumpliendo mis sueños y probablemente sea un largo camino, pero… estaré feliz si me acompañas”, cerró la influencer.

Ex GH respondieron a Alessia Traverso

Tras el desahogo de la cantante, sus ex compañeros de encierro se volcaron a mostrar su apoyo y comentaron la publicación. Entre ellos, Eskarcita, Benja Lagos, Lucas Crespo y Constanza Capelli, entre otros.

“Hermosa te mereces lo mejor y tendrás todo el éxito y felicidad de este mundo“, escribió Eskarcita.

Hans, por su parte, señaló “Linda Ale, cumplirás todos tus sueños y metas que tienes por delante. Eres una gran mujer! Te quiero, te deseo lo mejor y que sigas brillando“.

“Nadie perdió su tiempo siguiendo su sueño!! Vívela con todo chica y persíguela hasta al final. Eres crack”, sostuvo luego Lucas Crespo.

