¿Renunciará? Alessia se cuestiona su futuro en Gran Hermano Chile tras intenso fin de semana

Alessia Traverso está sintiendo La tensión dentro de la casa-estudio de Gran Hermano parece no irse por completo y algunos jugadores empiezan a cuestionarse el ambiente en el que están viviendo.

En esta ocasión, le tocó a Alessia cuestionar si está haciendo lo correcto o no dentro del reality, llegando al punto de poner en duda su permanencia, algo que compartió con Jorge mientras estaban solos en la pieza.

Alessia se cuestiona su estadía

Durante esta mañana la cantante se encontraba mirándose en el espejo de la pieza mientras su amigo Jorge dormía en la cama de al lado cuando le consultó: “¿Qué opinamos de renunciar? Así seriamente”.

Jorge que aún no se colocaba su micrófono se tomó un momento y finalmente negó con la cabeza a la consulta de su compañera. “¿Estás muy chata?“, le consultó el Miss Universo Chile.

Alessia, que no parece pensar de la misma forma, le confesó que ella sí lo ha pensado. “Yo sé que resisto, pero como que lo he pensado caleta, como que no sé qué me suma tanto estar aquí ya“, expresó la joven.

En las razones que la llevaron a pensar eso Jorge estuvo de acuerdo, ya que incluso le comentó que hay “mucho atado” con las constantes peleas en la casa-estudio y en las que la dupla prefiere mantenerse al margen.

Qué dijo Alessia de renunciar a Gran Hermano:

