Alessia rayó la cancha sobre su relación con Bambino: “No estoy lista para decir «te amo»”

Tras su eliminación de Gran Hermano Chile, Alessia Traverso visitó a Diana Bolocco y Julio César Rodríguez para contar algunos pormenores de su estadía en el encierro.

Así, junto con relatar su experiencia, también tuvo lugar uno de los momentos más esperados por los televidentes: El reencuentro de la cantante con Bambino, y la presentación de este a sus padres.

Alessia Traverso: “No estamos pololeando”

En ese sentido, aún cuando habló de su vínculo con Fernando Altamirano, este jueves ahondó aún más en su vínculo con él ex jugador en una entrevista y, entre otras cosas, aclaró que no son pareja.

“Para partir, no estamos pololeando todavía“, comenzó diciendo en conversación con FM Dos. “Apenas salí, le dije que por favor me ayudara a que todo fuera más despacio, porque entiendo que él me estuvo viendo todo este tiempo, pero hace dos meses que no le veo la cara“, expresó.

“No estoy lista para decir ‘te amo”

En esa línea, Traverso aseguró que salir del reality “ha sido fuerte” por la intensidad de las emociones que vivió. Por eso, reveló que pidió al joven que “vayamos no sé si de cero pero muy de a poco“.

“En todo ámbito (…) porque él era muy de ‘te amo’ y yo le dije ‘necesito que me digas ‘te quiero’ por un tiempo porque no estoy lista para decirte ‘te amo’ todavía”, añadió frente a las cámaras.

Reveló la impresión de su familia sobre Bambino

Finalmente, la ahora jugadora de repechaje desclasificó que su familia no tuvo una buena primera impresión de Bambino. “Si te soy sincera, en mi familia hay muchas cosas que no le gustaron en el reality”, acusó.

“No tienen mucho que hacer en verdad y bueno, tampoco les cae mal, sino que me advirtieron de cosas que eran sus preocupaciones, pero yo igual los tranquilicé”, concluyó.

Mira el momento a continuación:

