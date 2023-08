¡Placa de infarto! Alessia sorprendió al salvar a jugador de la eliminación y dejó la grande en Gran Hermano

Esta semana, Alessia Traverso se convirtió en la líder de la semana luego de superar un desafiante rompecabezas a escala humana en Gran Hermano Chile.

Pero la semana de la jugadora no quedó allí, pues acaparó los titulares al realizar la apeticida nominación espontánea, entregando sus respectivos votos a Pincoya y Constanza.

El gran momento de Alessia Traverso

“Todo este tiempo me he estado abstrayendo de jugar este juego por sentirme mal y no lo voy a hacer más, porque me siento peor cuando veo a un amigo irse por la puerta”, argumentó en el confesionario.

De esta forma, Traverso vive una de sus semanas más intensas en lo que va de encierro, pues se convirtió en la líder por segunda semana consecutiva, obteniendo importantes beneficios que facilitarán su estadía en la casa.

Entre ellas, se encuentra la inmunidad, con la que se saltará directamente la placa de eliminación y, además, cuenta con el derecho de salvar a un jugador o jugadora de dicha instancia.

Por tal motivo, la noche de este jueves debió escoger entre uno de los 4 jugadores que se encuentran al borde de abandonar el reality de Chilevisión: Constanza Capelli, Jennifer Galvarini, Trinidad Cerda y Jorge Aldoney.

¿A qué jugador o jugadora salvó Alessia?

Luego de entregar su argumento a cada jugador para dejarlo en placa, finalmente, Alessia optó por salvar a Jorge, asegurando que es uno de sus grandes amigos en el reality.

“Si no salvo a esta persona y se va, no podría seguir bien, porque al principio quizás no lo conocí tanto, pero ahora he aprendido a conocer a una persona muy linda que puedo llamar amigo y lo quiero mucho. Me quiere a su forma“, expresó.

Síguenos en