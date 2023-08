“Hay que luchar y buscar apoyo”: Alessia sacó lágrimas al relatar su experiencia con un trastorno alimenticio

Durante la madrugada de este martes, Alessia Traverso mantuvo una profunda conversación con sus amigas Skarleth, Viviana, Francisca y Trinidad. Arropadas con mantas y frazadas, el grupo se encontraba en el patio bajo la luz de luna llena cuando la ex participante de The Voice Chile comenzó a relatar sus vivencias relacionadas con un trastorno alimenticio. Si bien aclaró que no le gusta hablar del tema, también reconoció que “le pesa”, por lo que entregó algunos detalles a sus compañeras para que comprendieran cómo es lidiar con este tipo de problemas. “Esa voz me caga un poco la cabeza a veces”, explicó, junto con recalcar la importancia de buscar ayuda en este tipo de casos.