Este lunes se confirmó la muerte Alexi Laiho, fundador y vocalista de Children of Bodom, a los 41 años.

La información del fallecimiento del frontman de la banda de metal finlandesa que debutó en 1993 fue entregada por Napalm Records a través de un comunicado en redes sociales.

“Es con gran pesar y tristeza que tenemos que anunciar la muerte de Alexi Laiho. Estamos absolutamente devastados por la repentina muerte de nuestro amigo y miembro de la banda”, escribieron.

Children of Bodom fue una banda clave en el detah metal melódico, dejando discos claves del género como Hatebreeder (1999), Follow the Reaper (2000) o Hate Crew Deathroll (2003). Sin embargo, en 2019 se separaron oficialmente, por lo que Laiho junto a Daniel Freyberg habían formado Bodom After Midnight.

Statement from Bodom After Midnight:

It is with heavy hearts and great sadness that we have to announce the passing of Alexi Laiho. We are absolutely devastated and heartbroken for the sudden loss of our dear friend and band member.

