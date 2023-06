“Mis vecinos me odian”: Así se prepara Alexia Valech para las semifinales de The Voice Chile

The Voice Chile ya está en su recta final, con los Cuartos de Final ad portas de finalizar y las semis a la vuelta de la esquina, una de las participantes que ya logró su clasificación es Alexia Valech.

La integrante del team Royce, se ganó su lugar en la semifinal con una notable interpretación de Loca, canción de Chico Trujillo, que hizo propia y emocionó a todos los presentes, incluido su coach, Prince Royce.

En ese contexto, la joven de 18 años conversó en exclusiva con Chilevisión, donde comentó cómo se prepara para las semifinales en las increíbles galas en vivo.

Según dijo, la competencia la ha llevado a tener un ritmo de trabajo en el que está cantando todo el día con el objetivo de perfeccionarse.

“Mis vecinos me odian, porque me levanto a las 8 de la mañana a cantar y me acuesto a las 10 de la noche cantando”, confesó entre risas. “Yo estaba acostumbrada a un ritmo de trabajo no tan físico y vocal, y estar en The Voice es exigirse”, complementó.

En ese sentido, también manifestó que se “ve en la final”, aunque hay ciertos participantes a los que no le gustaría enfrentar.

En esa línea, la estudiante de producción musical y cantante expresó que es “fan del Tito Rey, lo admiro, pero no me gustaría enfrentarme con él. Igual me gusta Zoylin, Hadonais y Tayra“.

