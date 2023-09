Bambino, Maite y Viviana deslumbraron al desfilar en alfombra roja del Circo Pastelito

La tarde de este jueves se llevó a cabo la gala "Welcome to the Circus" que presentó la nueva temporada del emblemático circo. Dentro de las sorpresas, estuvieron los 3 jugadores eliminados de Gran Hermano, quienes desfilaron por primera vez en una alfombra roja.