Alfredo Castro sorprende al revelar el monto que recibe por su jubilación: “30 años, yo me impuse siempre”

El destacado actor chileno Alfredo Castro sorprendió tras revelar el bajo monto que recibe mensualmente por su jubilación, además deslizó una dura crítica en contra del actual sistema de pensiones.

“Cumplí la edad y fui a mi AFP, dije que quería jubilarme”, indicó el artista de 66 años en conversación con el programa Cadena Nacional de Via X.

Fue en ese contexto que el galardonado intérprete, quien cuenta con una extensa carrera en cine, teatro y televisión, reveló que recibe $156 mil pesos mensuales.

“30 años, yo me impuse siempre, trabajé en la Católica, en la Chile, en la Andrés Bello, en la Portales, trabajé en muchas universidades, hice mucho teatro”, explicó. Además, aseguró que, para evitar lagunas, “me impuse también por el mínimo cuando no podía”.

En esa misma línea, Castro cuestionó duramente a las AFP tras relatar su experiencia cuando tramitó dicha jubilación y dialogó con un ejecutivo de la administradora de fondos.

“Le dije ‘me gustaría sacar la plata’, tenía como $35 millones. Me dijo ‘no, no se puede’. ‘¿Por qué no se puede? Esa plata es mía’ (preguntó), ‘No, no es suya (…) usted la entregó a una AFP que se la está gestionando’ (le dijo el ejecutivo)”, relató.

Luego, el artista apuntó que “yo recibo $156 mil y además le pagó a la AFP para que me gestione mi jubilación… como si fuera poco”.