En la noche de este miércoles, llegó a las pantallas de Chilevisión un nuevo episodio de la serie Doctor Milagro, que ya se ha posicionado como el programa con mayor sintonía en el horario nocturno.

En este capítulo, Nazli tuvo que enfrentar a una comisión de autoridades, que la interrogó por su equivocación médica que le costó la vida a una mujer. Por supuesto, la mujer estaba triste y nerviosa con esta situación que estaba enfrentando tras haber errado sin intención de hacerlo.

Fue en el momento más complejo de esta instancia que Ali ingresó a la sala y emitió un discurso para salvar la carrera de su querida compañera de trabajo y permitir que pueda seguir trabajando junto al equipo de cirugía. No solo habló muy bien de ella y de sus bondades, sino que sacó a colación su trastorno del espectro autista, emocionando a los televidentes.

Lee también: ¿Demasiado sincero? El comentario de Ali que dividió a los seguidores del Doctor Milagro

“Yo tengo autismo. Cuando llegué por primera vez al hospital, nadie me quería aquí, excepto Nazli“, fue lo que comenzó diciendo Vefa. Luego, en esta misma línea, agregó que “ella vino a mí, ella dijo que sería mi amiga. Acercarse a alguien con autismo no es nada fácil”.

Siguiendo adelante con su reflexión, el protagonista expresó que “ella hizo que el resto me aceptara; fue la primera persona en apoyarse sobre mi hombro, la única… yo evito el contacto físico porque siento mucho miedo, no puedo explicarlo. No sé porqué, pero ella pudo, solo ella pudo y cuando lo hizo, por primera vez dejé de sentir miedo”.

Las palabras del Doctor Milagro no solo lograron conmover al grupo de autoridades que estaba analizando el caso de Nazli, sino que también a los seguidores del programa, quienes rápidamente se manifestaron a través de las redes sociales.

Lee también: De Ali Vefa a vocalista de una banda: El lado musical de Taner Ölmez, protagonista de Doctor Milagro

Revisa a continuación algunas reacciones en Twitter

Me morí 😭😭😭 Ali salvando a Nazli y diciendo todo lo bueno de ella #DoctorMilagroCHV pic.twitter.com/01iV3JVNce — 아일린🌸🇨🇱🌳 (@s0ftsp1cy) February 3, 2022

Ali es lo máximo, dando todo por salvar a Nazli 😭😭😭😭#DoctorMilagroCHV — Mary (@MarielVE) February 3, 2022

De nuevo Alí salvará toda la situación.#DoctorMilagroCHV El amor de Nazli y Alí es lejos lo más grande y hermoso que he visto en mucho tiempo. — Fernanda Rubín Rafajello💜 🌳! (@Fernand80940001) February 3, 2022

Amo la valentía de Ali de ir a hablar en frente de esas personas desconocidas sólo para ayudar a Nazli 🥺 #DoctorMilagroCHV — Kathy 🌳🇨🇱 (@raindropsbucky) February 3, 2022

Ali es el héroe de Nazli 👏👏 #DoctorMilagroCHV — Rony (@ronycandia) February 3, 2022

Estoy con un nudo en la garganta escuchando a Ali en la defensa de Nazli…me tome un vaso de vino hace un rato y me esta saliendo por los ojos…#DoctorMilagroCHV — Al galope (@caballofijo) February 3, 2022