Locura total por Alicia Keys en Chile: Fans furiosos en redes por no poder comprar entradas en preventa

Locura total desató la artista estadounidense Alicia Keys con su retorno a Chile el próximo 9 de mayo en el Movistar Arena.

La intérprete de If I Ain’t Got You volverá a nuestro país en el marco de su gira Alicia + Keys World Tour, la cual arrancará el 3 de mayo en Río de Janeiro.

La compositora regresa tras 10 años de su debut en Santiago de Chile, cuando se presentó en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alicia Keys (@aliciakeys)

Al enterarse de la presentación de la artista en nuestro país, los fanáticos y fanáticas corrieron a comprar entradas para poder verla en vivo.

La venta general de tickets comenzará este viernes 24 de marzo a las 11:00 horas de la mañana, a través de la plataforma PuntoTicket.

Sin embargo, la preventa general de entradas exclusiva para Clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia o Cencosud inició este miércoles a las 11 de la mañana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alicia Keys (@aliciakeys)

Como ocurre con todo concierto, miles de fanáticos se quedaron sin entradas por el colapso de la página web, y por supuesto, dejaron sus comentarios en redes sociales.

Por culpa de la página de punto ticket que funciona de la verga, no pude comprar mi entrada en preventa para ver a Alicia Keys — SunQueen 🕛🧣 (@camilaperfecta) March 22, 2023

Tenia el 1900 y no me dejo comprar @entel para Alicia Keys en ningun lado decia que tenia que rut de entel y @puntoticket tenia que ser el mismo, finalmente no me dejo comprar y me quedé sin entradas😕 pic.twitter.com/KXK04yIwIC — ♡𝒱𝒶𝓁𝑒𝓃𝓉𝒾𝓃𝒶♡ (@lov3sick_girll) March 22, 2023

Esperé 1 hora para comprar entrada para Alicia Keys y ya no hay!!! Por favor saquen otra fecha necesitamos @entel @dgmedioschile @aliciakeys — Angela Basualto (@AngelaBasualto) March 22, 2023

No puedo comprar las entradas para Alicia Keys 😔 por un error de entel o puntoticket — Carolina Ramírez (@caaroramirez) March 22, 2023

A este ritmo, parece que ya no alcancé entrada para Alicia Keys 🙃 — Gabriel (@Gabo_AlarconB) March 22, 2023