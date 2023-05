Con la participación de Ana Tijoux: Alicia Keys estrenó álbum en vivo de su reciente concierto en Chile

La cantante estadounidense sorprendió a sus fans chilenos con 90 minutos de interpretaciones de éxitos como "You Don’t Know My Name", "Fallin" y "Empire State Of Mind". Además incluyó la inesperada colaboración sobre el escenario con Ana Tijoux.