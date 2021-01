Ya hay directora para una nueva aventura de Lara Croft en el cine. Misha Green, la creadora de la serie Lovecraft Country (2020), debutará como directora de una película con la secuela de Tomb Raider (2018), que volverá a ser protagonizada por Alicia Vikander.

“¿Quién está tan emocionado como yo por una película de Tomb Raider?“, dijo Green en Twitter.

My fav from classic era is Legend & from survival era it’s a tie between Rise & Shadow. So I’m thinking something like:

🔦⛏🗻🗿🧟‍♂️👊🏻🏺 🦖🔫🔫🏃🏻‍♀️

*whispers* Who’s as excited as I am for a @TombRaiderMovie!?!? 🤑💃🏾🤩 #TombRaider

— Misha Green (@MishaGreen) January 25, 2021