Aline Kuppenheim desmintió publicaciones de “La Curura”, la mujer que acusó a Willy Semler de VIF

Aline Kuppenheim desató una polémica con la actriz María José Arias, más conocida como “La Curura“; esto tras dar a conocer que las publicaciones que esta última compartió en redes sociales mencionándola no decían la verdad.

Pero, ¿qué dijo sobre ella? Aparentemente, dio a entender a través de sus historias de Instagram que habría estado en Uruguay, en compañía de la franco-chilena. Pero, mencionó que eran amigas y que se habrían quedado juntas inclusive.

Sin embargo, Kuppenheim rápidamente salió a desmentir esta situación mediante un post de X donde dejó en claro que ellas no son amigas, ni que tampoco habían pasado tiempo juntas.

Efectivamente, estoy en Montevideo trabajando.

Ayer, caminando por el centro, se me acerca una chica chilena y me pide una foto. Algo habitual.

Luego nos despedimos y cada cual siguió su camino, como de costumbre.

Jamás me enteré que se trataba de ella, hasta ahora. https://t.co/78WeARgrKg

— Aline K (@alinekuppenheim) March 3, 2024