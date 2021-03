Marcela Vacarezza y Aline Kuppenheim protagonizaron una discusión por la muerte de la niña y el niño en medio de un robo la madrugada del lunes 1 de marzo.

Pese a que se confirmó durante el miércoles que el disparo por el que falleció Itan (6) en Maipú provino de Carabineros, al momento de realizarse esta discusión sobre los derechos humanos ese antecedente no estaba confirmado.

Todo comenzó cuando Vacarezza escribió que “escucho el video de la madre del niño baleado anoche y pienso: ‘¿Hasta cuándo mierda nadie hace nada? Inoperantes, que están dejando al país en manos de delincuentes. Y no me vengan con los derechos humanos porque a esos asesinos no les interesan tampoco”.

Ante esta declaración la actriz replicó irónicamente “ya, pero ¿qué tipo de violación de DD.HH. recomendarías tú? ¿Algún método de tortura en especial? ¿O directamente ejecutar o desaparecer?”

Y’a pero qué tipo de violación de DDHH recomendarías tú?

— Aline Kuppenheim (@alinekuppenheim) March 3, 2021

Tras esto, la presentadora de TV le contestó “típicas preguntas que tienen como respuesta obvia ‘ninguna de las anteriores’. El concepto de DD.HH. es claro. Por último, y si encuentras que me equivoqué, el fondo del tema son dos angelitos asesinados y en eso me imagino que no deben haber dobles lecturas”.