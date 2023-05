“Me cargó la experiencia”: Alison Mandel dio portazo a eventual embarazo con sincera reflexión sobre la maternidad

La comediante Alison Mandel se sinceró este domingo y reveló públicamente que no tiene la intención de volver a dar a luz tras el nacimiento de su primer y único hijo.

Así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram, donde aprovechó el fin de semana para interactuar con sus seguidores y responder algunas preguntas, junto con entregar distintos consejos y tips.

En ese sentido, la reconocida humorista abordó su maternidad tras un mensaje dejado por un internauta, y recordó el proceso que vivió de la mano de su pequeño Baltazar.

“De algo estoy segura: Esa cuerpa no volverá, sabí, pero todo bien con la maternidad“, escribió en una historia, la cual sus mismos seguidores respondieron diciéndole que está equivocada y que “está regia”.

“Lo pasé bastante mal”

Frente a ello, Mandel aclaró que no puede hacer ejercicio como antes por problemas a la salud. “La verdad es que no, pero estoy haciendo deporte de a poco. Tengo diastasis abdominal y la estoy tratando, pero ha costado mucho que se cierre, por ende, no puedo hacer ejercicios que me gustarían”, aclaró.

Pero su intervención no quedó ahí, ya que en la misma dinámica continuó hablando de su vida personal y aseguró que no volvería a vivir otra etapa de embarazo, luego de una pregunta que recibió respecto al tema.

“En lo personal, me cargó la experiencia, tuve mucho susto los 9 meses porque ya había tenido pérdidas antes. Entonces, estuve 9 meses pasándolo bastante mal y la gente diciendo ‘el mejor momento de una mujer’, ‘no te sientas mal’ o ‘tu guagua lo sentirá’ y ‘después vas a extrañar tu guata'”, concluyó en la red social.

De esta forma, la ex Club de la Comedia cerró las puertas a un hipotético segundo hijo, luego del pequeño que tuvo en común con Pedro Ruminot y que en marzo pasado cumplió 3 años de vida.

Mira las historias a continuación: